Dybala-Inter, Marotta ha incontrato l’agente! Pronto il contratto: le cifre – TS

Paulo Dybala e l’Inter. Secondo Tuttosport è tutto apparecchiato per l’arrivo dell’argentino in nerazzurro. Ieri Marotta ed il suo agente, Jorge Antun, si sono incontrati a Roma.

IN PUGNO – Il futuro di Paulo Dybala sembra sempre più a tinte nerazzurre. Secondo Tuttosport, l’argentino è l’obiettivo numero uno di Marotta e dell’Inter, nonostante le smentite arrivate a margine della finale di Coppa Italia (vedi articolo). Secondo quanto riferisce il quotidiano, nella giornata di ieri, Marotta e l’agente del calciatore, Jorge Antun, si sarebbero incontrati. I nerazzurri si sentono in pole per l’argentino, considerato un obiettivo primario anche per Zhang: per Dybala pronto un quadriennale a 6 milioni netti a stagione, lo stesso stipendio di Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino