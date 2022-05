FOTO – Dumfries esulta anche il giorno dopo: «Buongiorno nerazzurri»

L’Inter ieri ha vinto la sua ottava Coppa Italia della storia battendo 4-2 la Juventus all’Olimpico di Roma. I nerazzurri hanno saputo offrire una prova di carattere anche grazie all’ingresso di Denzel Dumfries.

BUONGIORNO – I festeggiamenti per la Coppa Italia, per l’Inter e i suoi calciatori, continuano. Dopo aver vinto per l’ottava volta il trofeo, i giocatori continuano a ricordare i bei momenti di ieri sera. Dumfries, stamani, decide di dare un buongiorno particolare.

«Buongiorno nerazzurri» con una sequenza di foto con la Coppa Italia in mano sul prato dell’Olimpico. L’Inter ha vinto anche grazie al suo ingresso e sicuramente Dumfries sta vivendo un’ottima stagione a Milano.