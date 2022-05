Juventus-Inter, boom di ascolti! Partita in chiaro più vista in stagione

L’Inter ha vinto la sua ottava Coppa Italia della storia battendo 4-2 la Juventus ieri in finale all’Olimpico. La partita è stata trasmessa in esclusiva da Mediaset su Canale 5 con Calcio e Finanza che riporta come sia stato un boom di ascolti e di share.

BOOM – L’Inter ha vinto la Coppa Italia al termine di una finale contro la Juventus che è durata 120 minuti con sei reti segnate. Tanto lo spettacolo, in campo e sulle tribune, con anche i telespettatori che si sono goduti in massa lo show. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, la partita su Canale 5 è stata vista da 8.699.000 telespettatori pari al 41,5% di share. E’ il primato stagionale per un evento in chiaro. Uno spettacolo che anche i tifosi da casa non si sono voluti perdere.

Fonte: Calcio e Finanza