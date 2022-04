Dybala-Inter, la Joya riflette sul suo futuro. Intanto, avanza un’altra punta

Dybala all’Inter è l’altra suggestione di mercato scaturita nelle ultime settimane oltre a quella relativa a Romelu Lukaku (vedi articolo). Intanto, nerazzurri avanti su un giocatore

ATTACCANTI − Il mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus ha scatenato tantissime indiscrezioni su un possibile approdo a parametro all’Inter. Sia Beppe Marotta che Piero Ausilio sono due suoi grande estimatori. Come riporta Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, la situazione tuttavia è ancora ad un punto fermo. Lo stesso Dybala sta valutando il suo futuro che potrebbe essere anche lontano dall’Italia. Intanto, l’Inter è in netto vantaggio su Gianluca Scamacca, cercato anche dai cugini del Milan.