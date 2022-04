Lukaku, il ritorno all’Inter va ‘contro’ Marotta: da capire una situazione

Lukaku-Inter rimane sempre una voce caldissima. Il giocatore belga fatica al Chelsea e vuole cambiare aria. Beppe Marotta può davvero riprenderlo?

STAND-BY − Continua la telenovela su un possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Il centravanti belga , sconfitto oggi col suo Chelsea in Champions League (vedi articolo), continua ad essere accostato ai colori nerazzurri. Peraltro, un tifoso eccellente oggi lo ha visionato allo Stamford Bridge (vedi articolo). Pedullà aggiornata sulla sua situazione: «Lukaku? Notizie che appartengono ad un pentimento. Ho messo un punto, vorrei vedere delle cose davvero concrete. Ma se lo facessero sarebbe un’operazione non alla Beppe Marotta. Situazione in stand-by, però su Lukaku bisognerà capire anche la programmazione della nuova società».