Capello giustifica Lukaku: «Chelsea, no piani B! Ecco perché non gioca»

Capello dagli studi di Sky Sport dopo la sconfitta del Chelsea contro il Real Madrid in Champions League, ha parlato della prestazione in negativo dell’ex attaccante dell’Inter, però poco servito dai compagni.

PIANI B – Fabio Capello su Sky giustifica così la stagione negativo dell’ex attaccante dell’Inter: «È entrato in campo e la squadra non gli ha mai fatto un cross o una palla alta. Il Chelsea ha continuato a giocare con i tanti passaggi, questo sottolinea che Tuchel non ha un piano B per variare modo di giocare. Anche per questo Lukaku non sta facendo bene, capisco perché non giochi in questa squadra».