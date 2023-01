Dumfries, permanenza sicura. Inter dura sul mercato di gennaio – TS

Denzel Dumfries sembrava il primo partente in questo mercato di gennaio per l’Inter. L’olandese rimarrà sicuramente fino a fine stagione, ma secondo Tuttosport nulla è da escludere.

CESSIONE – L’Inter deve fare cassa in estate, il primo nome per il mercato sarà Denzel Dumfries. L’olandese ha catturato l’attenzione del Chelsea, che in questa sessione invernale ha preferito investire su altri profili. I problemi sulla fascia destra non hanno scalfito la linea decisa dai blues, che ora dovranno sopperire ad assenze pesanti come quella di Reece James. Come riferito dall’agente di Dumfries, Rafaela Pimenta, l’Inter è dura sul mercato e non svende i propri calciatori. La dirigenza nerazzurra spara alto per l’olandese: 45 milioni di euro, troppi anche per il club inglese. Questo non esclude però la partenza del giocatore in estate, è stato tutto solamente rimandato.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino