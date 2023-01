Demiral, l’Inter lo vuole ma solo ad una condizione. Altri impossibili – TS

Merih Demiral è l’uomo individuato dalla dirigenza dell’Inter per sostituire Milan Skriniar in caso di partenza. Secondo Tuttosport il turco può arrivare a Milano a gennaio, ma solo ad una condizione.

SOSTITUTO – Merih Demiral non è il sostituto ideale di Milan Skriniar. L’Inter ne è consapevole, il turco è un centrale e non ha mai giocato a destra nella difesa a 3. L’apertura alla trattativa è data dalla possibilità di prendere il giocatore in prestito, che a Bergamo non ha rapporti idilliaci con Gian Piero Gasperini. La dirigenza nerazzurra ha pensato anche a Benjamin Pavard del Bayern Monaco e Tiago Djalò del Lille, ma i rispettivi club non accettano il diritto di riscatto, vogliono soltanto l’obbligo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino