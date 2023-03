Dt Frosinone: «Mulattieri può giocare nell’Inter. Presto per mercato»

Il direttore dell’area tecnico-operativa del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato in collegamento con Radio Nerazzurra di un giocatore dell’Inter in prestito nel suo club, Samuele Mulattieri. Solo elogi per il giovane talento italiano.

TALENTO – Il direttore dell’area tecnico-operativa del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato su Radio Nerazzurra di un giovane talento dell’Inter: «È presto, mancano nove partite alla fine e quando finirà il campionato parleremo con l’Inter del ragazzo. Ringrazio il club nerazzurro di averci dato Mulattieri, ora è prematuro parlarne. Samuele è un giocatore in una fase di crescita, ha grandi qualità e per noi è importante. Secondo me può fare il salto di qualità in Serie A, per farlo all’Inter ci vuole il percorso giusto. Lo stimo personalmente e sono convinto che farà una strada notevole».

FUTURO – Angelozzi ha poi aggiunto: «È un giocatore che ci piace, non è nostro. Abbiamo un diritto di riscatto con contro-riscatto dell’Inter, se ce lo danno lo prendiamo ben volentieri. 10 gol senza rigori e 4 assist, il suo livello lo si conoscerà con il tempo. Può arrivare a giocare nell’Inter. Marotta, Ausilio e Baccin sono grandi dirigenti, sanno loro il percorso da fargli fare».