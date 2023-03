Impallomeni: «Inzaghi si porta fardello dello Scudetto. Pressioni…»

Tre italiane sono arrivate ai quarti di finale di Champions League, ma alcune non hanno convinto nella stagione. Stefano Impallomeni ha commentato su TMW Radio le critiche a Simone Inzaghi e le sue dichiarazioni.

PRESSIONE – L’ambiente Inter non è facile da gestire, Stefano Impallomeni ha detto questo: «Rischio di essere ripetitivo su Inzaghi, lui dice che non è il momento di parlare poi inizia a farlo? È un ottimo allenatore, è molto bravo, si fa un torto ad avere uno sfogo comprensibile. La storia dell’Inter non sono i quarti di finale, ma sta facendo bene. Inzaghi si porta il fardello di uno Scudetto perso, c’è poco da fare, si rifiuta di pensare a ciò che è stato. Io capisco che è umano, ma hai parlato e cosa devi dire di più? Alleni l’Inter, le pressioni sono giuste e devi saper muoverti in un ambiente contraddittorio».