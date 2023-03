Inter, attesa anche per il calendario di Champions League: risvolti in Serie A

Per l’Inter domani non solo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League (vedi articolo), ma anche il calendario della doppia sfida. Con possibili risvolti pure su quello di Serie A (in parte ancora da definire).

IL PROGRAMMA – Sarà un aprile ricchissimo per l’Inter: nove partite in trenta giorni. Cinque in Serie A, due in Champions League e le due semifinali di Coppa Italia con la Juventus. Domani, entro e non oltre le 18, l’UEFA renderà noto il calendario delle partite a seguito del sorteggio. Ai quarti di finale l’Inter giocherà l’andata martedì 11 o mercoledì 12 alle 21, con ritorno a giorni opposti: se ha l’andata l’11 sarà mercoledì 19, se ce l’ha il 12 di conseguenza martedì 18. Dovesse aprire il programma dei quarti di Champions League martedì 11 possibile richiesta di anticipo a venerdì 7 della trasferta con la Salernitana, al momento in programma sabato 8 alle 14.30. Questo nonostante martedì 4 ci sia la semifinale d’andata di Coppa Italia con la Juventus (ore 21). Per Inter-Monza, la partita in mezzo ai due quarti di Champions League, la data e l’orario saranno resi noti martedì prossimo assieme al calendario fino alla quintultima giornata di Serie A. Ma, visti gli incastri, è quasi certo che si giocherà sabato 15 aprile.