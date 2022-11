Djidji, il procuratore può essere un buon alleato per l’Inter: i precedenti – TS

Quella che vorrebbe l’arrivo di Djidji all’Inter, negli ultimi giorni è diventata più di una voce. Secondo Tuttosport i nerazzurri potrebbero contare sul supporto dell’agente del calciatore, con il quale i rapporti sono ottimi. Il club milanese ha già lavorato in passato con il procuratore del difensore e ciò potrebbe rivelarsi decisivo per la buona riuscita dell’affare.

ALLETO IMPORTANTE − Che l’Inter abbia messo gli occhi sul difensore centrale del Torino Koffi Djidji non è più un mistero. Il calciatore che avrebbe espresso il suo gradimento verso la destinazione milanese, potrebbe arrivare nel già mercato estivo a parametro zero (vedi Qui). Inoltre i nerazzurri potrebbero contare su un’importante alleato per facilitare la buona riuscita della trattativa. Come riportato da Tuttosport, a spianare la strada verso il difensore potrebbe pensarci Paolo Busardò, ovvero uno dei procuratori di Djidji. Busardò è in ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra, visto che in estate era stato lui l’intermediario per le trattative di Bremer, Skriniar e Casadei. L’agente fa inoltre parte dell’agenzia CAA Base Ltd di proprietà di Frank Trimboli, che vanta tra i suoi assistiti il calcatore dell’Inter Raoul Bellanova.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini