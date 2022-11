Lukaku punta l’esordio anticipato ai Mondiali! I progressi per il Belgio – TS

Lukaku domani potrebbe – finalmente – tornare in campo dopo il nuovo infortunio. Per l’attaccante dell’Inter, segnala Tuttosport, ci sono progressi da segnalare e un possibile esordio in anticipo in Belgio-Marocco domani.

IN CRESCITA – Domani potrebbe arrivare il tanto atteso debutto di Romelu Lukaku a questi Mondiali. Il numero 90 dell’Inter non gioca da quattro settimane esatte, quando si è di nuovo infortunato contro la Sampdoria. Ieri (vedi articolo) ha svolto lavoro in gruppo per il secondo giorno di fila e Tuttosport annuncia come il suo morale sia altissimo. Lukaku ha voglia di tornare in campo, dopo un altro mese di stop, e scalpita. Contro il Marocco, domani alle 14, andrà in panchina. Sarà il commissario tecnico Roberto Martinez a decidere se e quanto impiegarlo, ma i progressi ci sono. Per Lukaku possibile un minutaggio a gara in corso, l’alternativa è attendere la terza e ultima del girone giovedì contro la Croazia (come nei piani del Belgio).

Fonte: Tuttosport