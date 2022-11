Cordoba: «Lucumì da Inter, va preso! Mi rivedo in un difensore»

Cordoba, nel corso di una lunga intervista a Tuttosport, oltre ad aver parlato di Skriniar (vedi articolo) ha dato anche un consiglio all’Inter. Per l’ex difensore colombiano bisognerebbe prendere il suo connazionale Lucumì, del Bologna.



IL CONSIGLIO – Ivan Cordoba indica un giocatore che all’Inter tornerebbe utile: «Dico Jhon Lucumì e non perché sia colombiano. Lo seguo da quando giocava nel Deportivo Cali e con la maglia della Colombia Under-17. Lo seguo anche oggi che gioca nel Bologna. È forte fisicamente, è mancino. Può fare il terzino o il centrale, può giocare a tre come a quattro».

IL PARALLELO – Cordoba trova una somiglianza con se stesso nell’Inter attuale: «In chi mi rivedo? Dico Milan Skriniar per l’aggressività, per quella voglia di andare a prendere il pallone. Finché non prende il pallone non è contento. È una vocazione. Come l’attaccante muore per far gol, lui muore per recuperare il pallone. Anch’io ero così… Stefan de Vrij è forte. Può aver avuto un momento no. Ma Stefan non si può discutere».

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello