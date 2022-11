Djidji, alternativa a basso costo: l’Inter piomba sul difensore del Torino – TS

Gennaio si avvicina e il mercato dell’Inter inizia ad entrare in fermento. La società è alla ricerca di alternative in difesa per dare respiro ai titolari e in particolare a Skriniar. Come riportato da Tuttosport, si fa sempre più concreta l’ipotesi di vedere in estate il centrale del Torino Djidji con la maglia nerazzurra.

ALTERNATIVA A BASSO COSTO − Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più piede in casa Inter l’idea di poter acquistare il difensore del Torino Koffi Djidji. Come riportato da Tuttosport, il calciatore franco-ivoriano che andrà in scadenza nel 2023 potrebbe non rinnovare con i granata. Il che permetterebbe ai nerazzurri di poter prendere il suo cartellino direttamente a parametro zero. Da quello che si evince, l’Inter sarebbe per lui una gradita destinazione che gli permetterebbe di poter giocare in un club con ambizioni ben più elevate di quelle del Torino. La dirigenza per convincere Djidji, avrebbe già pronto un contratto da 1,5 milioni per 2-3 anni. La stagione 2022-2023 non è ancora finita, ma i nerazzurri già guardano oltre pensando al futuro.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini