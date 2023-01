Di Marzio: «Sampdoria sul figlio di Stankovic! Trattativa non facile per l’Inter»

Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport nel corso di “Calciomercato – L’Originale”, ha parlato dell’interesse della Sampdoria per il figlio di Dejan Stankovic, Filip, di proprietà dell’Inter ma in prestito in Olanda.

IL FIGLIO – Di Marzio parla del mercato della Sampdoria, in particolare dell’interesse del club per il giovane di proprietà dell’Inter e figlio del tecnico serbo: «Dopo l’addio di Nikita Contini – tornato al Napoli -, Dejan Stankovic vorrebbe il figlio Filip, di proprietà dell’Inter ma adesso in prestito al Volendam. I nerazzurri però al momento non vorrebbero riportare il giovane in Italia. Trattativa non semplice».