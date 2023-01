Sommer valuta il Bayern Monaco, per l’Inter il portiere non è la priorità – SI

Yann Sommer era stato avvicinato all’Inter come possibile vice Onana il prossimo anno. Secondo Alfredo Pedullà, la questione portiere non rientra però nelle priorità del club nerazzurro.

PORTIERE – Il futuro di Yann Sommer difficilmente sarà all’Inter. A comunicarlo è Alfredo Pedullà a Sportitalia: «Per l’Inter il portiere non è la priorità, i contatti al momento sono fermi. Tant’è che Sommer sta valutando concretamente l’offerta del Bayern Monaco. Anche perché l’infortunio di Manuel Neuer lo terrà fuori per il resto della stagione. Per l’Inter le priorità sono altre. La ricerca del vice Onana avverrà soltanto quando verrà sciolto il rapporto con Handanovic per questione di rispetto». La priorità in casa Inter resta ovviamente il rinnovo di Milan Skriniar.