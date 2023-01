Palmeri: «Non c’è domani contro il Napoli per l’Inter, deve vincere»

Tancredi Palmeri, inviato a San Siro da Sportitalia, ha parlato riguardo Inter-Napoli, gara decisiva per i nerazzurri per tornare a sognare lo Scudetto.

DOMANI – Per Tancredi Palmeri, l’Inter ha un solo risultato contro il Napoli: «Non c’è domani in questa partita per l’Inter. Nella storia solo una squadra ha recuperato 11 punti per poi vincere il Campionato ed era la Juventus di Allegri. Lo abbiamo ricordato a Inzaghi che sa che mancano 5 mesi di Campionato. Inzaghi dopo aver perso gli scontri diretti ha deciso di cambiare. Lo ha fatto arretrando di 15 metri. Giocando quindi di rimessa e stando un po’ più corti. Credo che questo possa essere il canovaccio della partita. Tutto dipende dal Napoli. Se è lo stesso visto prima della pausa rimane la miglior squadra d’Europa». Così Palmeri sulla gara che riaprirà la Serie A.