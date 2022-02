Di Marzio: «Rinnovo Perisic, ecco cosa ha detto l’Inter! Brozovic avanti»

Perisic e Brozovic trattano il rinnovo di contratto con l’Inter, con il centrocampista già in fase avanzata nei colloqui. Gianluca Di Marzio – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, spiega la mossa Gosens anche in relazione al numero 14 nerazzurro

MOSSA – Ivan Perisic e Marcelo Brozovic stanno trattando il rinnovo di contratto con l’Inter. Secondo Gianluca Di Marzio, la mossa Robin Gosens da parte del club nerazzurro è stato un messaggio anche in relazione all’esterno croato: «La mossa di Gosens è stata importante perché se Perisic non dovesse rimanere hai già un titolare per l’anno prossimo, con la speranza che il croato possa abbassare le pretese, inizialmente molto alte. Gosens ha firmato per 2,5 milioni di euro, Perisic ne ha chiesti sei. L’arrivo di Gosens è stato anche un messaggio all’esterno croato per dire che l’ingaggio può arrivare a un determinato limite. L’Inter ha detto ‘guarda se te li danno altrove 6 milioni e se succede fai bene ad andare via’. Evidentemente nessuno lo ha fatto, quindi ci sta che Ivan si renda conto che giocare in un’Inter in crescita e guadagnare bene possa essere il miglioramento ideale. Brozovic penso sia molto più avanti rispetto a Perisic».