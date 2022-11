De Vrij, l’Inter valuta il rinnovo per un motivo. Pronta l’offerta: le cifre – TS

Stefan de Vrij ha il contratto in scadenza a giugno. Per il difensore olandese però, secondo Tuttosport, si aprono gli spiragli per il rinnovo con l’Inter

RINNOVO – Stefan de Vrij non sta vivendo un 2022 memorabile. Fuori dalle rotazioni ai Mondiali con l’Olanda, anche all’Inter il difensore è stato superato da Acerbi nelle gerarchie. Nonostante ciò, secondo Tuttosport, esistono spiragli per il rinnovo del contratto con i nerazzurri, in scadenza a giugno. Il motivo, secondo il quotidiano, è semplice: il club non vuole rischiare di perderlo a zero e proporrà al difensore un prolungamento a cifre simili a quelle percepite attualmente (4 milioni). Si attendono novità nelle prossime settimane.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini