Olanda, van Gaal non fa calcoli. Chance de Vrij? La probabile formazione

L’Olanda oggi sarà impegnata alle 16 nella sfida contro il Qatar. Basta un punto alla qualificazione gli ottavi di finale del Mondiale, ma Louis van Gaal non vuole fare calcoli. Di seguito la probabile formazione con uno tra Denzel Dumfries e Stefan de Vrij in campo.

PROBABILE FORMAZIONE – Anche solo un pari contro il Qatar permetterebbe all’Olanda di passare al turno successivo. Anche perdere, ma a quel punto il Senegal dovrebbe vincere con l’Ecuador. Insomma, Louis van Gaal non farà calcoli prima di Olanda-Qatar in programma oggi alle 16, ma di sicuro si affiderà ancora all’undici “titolare” scelto sin dalla prima giornata. Quindi ancora panchina per Stefan de Vrij e chissà se troverà qualche chance di giocare, magari a partita in corso. Inamovibile Denzel Dumfries sulla fascia destra.

Di seguito la probabile formazione dell’Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind; Gakpo; Bergwijn, Depay.