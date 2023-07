David nuova suggestione Inter? Profilo perfetto, ma solito ostacolo

Jonathan David torna a gravitare nell’orbita dell’Inter (qui la fonte). L’attaccante del Lille piace ai nerazzurri, e potrebbe inserirsi tra gli obiettivi per rinforzare l’attacco.

NOME NON NUOVO – L’Inter sta continuando a dragare il mercato alla ricerca dei profili per rinforzare l’attacco. I nerazzurri sono sempre orientati a tentare l’affondo per Folarin Balogun, attaccante classe 2001 dell’Arsenal. E negli ultimi giorni sta scalando le gerarchie anche Gianluca Scamacca del West Ham (ma solo se partisse Joaquin Correa, sempre più indirizzato verso l’Arabia Saudita). Tuttavia non bisogna scordare Jonathan David, attaccante classe 2000 in forza al Lille e di nuovo in orbita nerazzurra. Che da sempre piace a Piero Ausilio, e che finora è rimasto fuori dai radar del mercato. Ma che ha (quasi) tutte le caratteristiche per rispettare le esigenze dell’Inter.

PROFILO PERFETTO – I paragoni tra David e Balogun vengono facili. Sia per la giovane età (un solo anno li separa), sia per il rendimento in campo. Nell’ultima Ligue 1, 24 gol per David col Lille, 21 per il secondo con lo Stade Reims. E poi sono simili anche a livello fisico: non troppo longilinei (180 cm per il 9 del Lille, 178 per Balogun) né “pesanti” (entrambi pesano 70 kg). Pertanto, se già Balogun è un profilo perfetto per l’Inter, tanto più lo è David. Che si distingue soprattutto per le qualità di palleggio e associazione coi compagni, come si vede anche dalla sua heatmap stagionale (proveniente da Sofascore):

Spaziando su tutto il fronte d’attacco, a partire dalla metà campo, David tocca più palloni (34,8 a partita secondo FBref.com, contro i 29,1 dello statunitense), realizza più passaggi (20,3 contro 12,3) ed è più preciso nel tocco (81,8% di passaggi completati contro 70,1%.). Un profilo di attaccante perfetto per il gioco dell’Inter di Simone Inzaghi. Ma anche un profilo dal mercato decisamente non facile.

David-Inter: affare non semplice

STUDIO DI FATTIBILITÀ – David ha un contratto che lo lega al Lille fino al 30 giugno 2025. Pertanto, qualsiasi club voglia ingaggiarlo (compresa l’Inter) dovrà trovare un budget come minimo superiore ai 40 milioni di euro. Più semplice sarà invece la trattativa col giocatore, dato che ha uno stipendio di lordo di 1,68 milioni di euro stagionali (fonte: Capology.com). Questo offre quindi all’Inter la possibilità di muoversi in uno spazio salariale maggiore, specie se dovesse partire anche Joaquin Correa. Tuttavia lo scoglio del cartellino rimane difficile da affrontare, dato che le condizioni economiche sono le stesse di Balogun (con cui la trattativa prosegue a rilento da settimane). Il mercato insegna che tutto è possibile, quindi anche questo scenario merita di essere monitorato, senza tuttavia crearsi false illusioni.