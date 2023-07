Inter, da Morata a Balogun: come scegliere? Statistiche a confronto

L’Inter sta seguendo diversi attaccanti per rinforzare il reparto offensivo, tra cui Alvaro Morata, Folarin Balogun e Elye Wahi. Un confronto tra le statistiche di questi profili può aiutare a comprendere quello ideale per i nerazzurri.

PROFILI DIVERSI – L’Inter sta correndo ai ripari per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi sul taccuino, Alvaro Morata sembra quello che si sta incidendo con più forza. Specie visto l’esito dell’incontro coi suoi agenti di ieri. Tuttavia non sono affatto da trascurare gli altri candidati, in primis Folarin Balogun dell’Arsenal e Beto dell’Udinese. Per non parlare di Elye Wahi, talento classe 2003 del Montpellier (già descritto qui). In attesa che il mercato si sviluppi, poniamo a confronto questi profili per studiare meglio le loro caratteristiche.

Casting Inter: il confronto tra i quattro obiettivi

NOZIONI BASILARI – Le mere statistiche realizzative sono piuttosto esplicite. Balogun viene da una stagione sensazionale con lo Stade Reims: 21 gol e 2 assist in 37 gare. Segue, sempre dalla Ligue 1, Wahi del Montpellier: 19 gol e 5 assist in 33 partite. Più distanti invece Morata (13+2) e Beto (10+1). Balogun è poi il migliore anche nei fondamentali offensivi: con 3,63 tiri ogni 90 minuti (fonte: FBref.com) raccoglie 0,80 expected goals di media. Tuttavia Morata è leggermente più preciso dello statunitense: 1,52 tiri in porta di media, contro 1,50. Distanza siderale per Beto, che non arriva neanche a un tiro in porta a partita (0,84). Però è Wahi il più preciso in assoluto: con 0,29 gol per tiro ha il miglior tasso di conversione (Morata, il secondo, si ferma a 0,18). Sappiamo tuttavia che a un attaccante dell’Inter non si chiede solo di segnare. Come si associano quindi con la squadra?

COINVOLGIMENTO ATTIVO – Dal punto di vista del contributo alla manovra, partiamo dal fondo. Ossia da Beto, i cui dati di FBref.com dell’ultima stagione lo descrivono come un mero finalizzatore. Mentre Morata emerge come un attaccante molto attivo col pallone tra i piedi. Tocca mediamente più palloni (31 a partita, Balogun segue a 29,1) ed è molto presente anche nella trequarti difensiva (3,22 tocchi a partita). Dimostrando di essere un attaccante che ama supportare i compagni nella risalita del campo, abbassandosi anche più del dovuto. Balogun è invece il più centravanti, con 5,95 tocchi a partita nell’area avversaria. Come fare quindi a scegliere il prossimo 9 dell’Inter?

SCELTE FACILI – Considerando i dati evidenziati sin qui, appare legittimo l’apprezzamento di Simone Inzaghi per Alvaro Morata. Le cui condizioni contrattuali (15 milioni per il cartellino e 5 netti di stipendio) andrebbero a pareggiare l’ammortamento annuale dell’uscente Joaquin Correa (14 milioni tra cartellino e stipendio). Ma proprio se partisse l’argentino, all’Inter servirebbe un altro attaccante. E qui la scelta migliore sembra quella di Balogun, ora tornato all’Arsenal proprietario del cartellino. Un investimento decisamente più impegnativo per l’Inter (30-35 milioni di euro) ma ampiamente futuribile vista la giovane età dello statunitense (classe 2001).