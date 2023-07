Wahi nome nuovo per l’attacco Inter: ecco chi è il francese 2003

Elye Wahi, attaccante classe 2003 del Montpellier, è tra gli obiettivi dell’Inter. Il giovane francese è un profilo in linea con le esigenze nerazzurre per il post-Lukaku.

LISTA DINAMICA – Anche Elye Wahi si iscrive alla corsa per rinforzare l’attacco dell’Inter. E non per forza al posto di Folarin Balogun o Alvaro Morata, i principali candidati a sostituire l’ex (ormai definitivo) Romelu Lukaku. È infatti notizia di oggi che Joaquin Correa abbia aperto alla cessione. Pertanto l’Inter potrebbe aver bisogno di riempire ben due slot in attacco, che ad oggi può contare solo su capitan Lautaro Martinez e Marcus Thuram. E proprio il nome di Wahi potrebbe rivelarsi estremamente azzeccato.

CRESCITA ESPONENZIALE – Partiamo dalle basi: Elye Wahi nasce a Courcouronnes, in Francia, il 2 gennaio 2003. Calcisticamente parlando cresce prima nel Caen e poi nel Montpellier, con cui esordisce in Ligue 1 a soli 17 anni due stagioni fa. E in sole tre annate brucia ogni tappa. 3 gol al primo anno, doppia cifra esatta al secondo fino alle 19 reti della stagione appena conclusa, per un totale di 32 reti nelle prime tre stagioni in prima squadra, a 20 anni. Numeri che non possono lasciare indifferenti club come l’Inter. Soprattutto visto il profilo di attaccante che Wahi incarna.

PRIMA PUNTA MODERNA – Per descrivere il gioco di Wahi, non ci sono mezzi termini: è un centravanti moderno in grado di associarsi molto bene con la squadra, fungendo da riferimento su tutto il fronte offensivo. Tanto che le 19 reti, cui si aggiungono 5 assist, registrate nell’ultima stagione arrivano senza un presidio preciso, come si evince dalla sua heatmap presa da Sofascore:

Wahi si muove lungo tutta la trequarti offensiva, con una particolare predilezione ad allargarsi sulla sinistra, per due motivi. Aprire spazi ai compagni nel 4-2-3-1 del Montpellier, innanzitutto. E poter rientrare sul piede preferito (il destro). Due caratteristiche che ben si sposano con le dinamiche offensive dell’Inter. Resta da capire quanto caldo è l’interesse dei nerazzurri, che al momento sono orientati prettamente su Balogun dell’Arsenal.