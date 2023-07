Lukaku, Inter e Chelsea lo salutano. Ma per la Juventus un ostacolo – SM

L’Inter lascia campo aperto alla Juventus per Lukaku. Ora saranno i bianconeri a doversela vedere col Chelsea, che non vede l’ora di dire addio al belga. Le ultime da SportMediaset.

SOTTRARSI – Romelu Lukaku non è più un problema dell’Inter, che lo ha “cordialmente” liquidato dopo aver scoperto gli altarini con la Juventus. Non tanto diverso quanto ha fatto il Chelsea, escludendolo dalla tournée negli Stati Uniti. Il belga, infatti, nelle prossime ore tornerà in Inghilterra, dove ad aspettarlo non ci sarà praticamente nessuno dei Blues. Il club di Pochettino vuole liberarsi definitivamente e al più presto di Lukaku. Quest’ultimo, però, ha già rifiutato la ricca proposta dell’Al-Hilal e con l’Inter fuori dai giochi rimane l’opzione Juventus. Alternativa che, per assurdo, all’attaccante piace eccome, avendo già risposto sì ai bianconeri per un triennale da quasi 10 milioni di euro netti a stagione. Come spiega Daniele Miceli, anche il Chelsea ha sul tavolo l’offerta della Juventus, da 40 milioni di euro, ma per sborsare quella cifra i bianconeri devono prima riuscire a cedere Dusan Vlahovic. C’è l’interesse del PSG per il calciatore serbo, ma non ancora un accordo. Questo, dunque, rallenta le tempistiche per l’affare Lukaku.

Fonte: SportMediaset – Daniele Miceli