Zhang spettatore speciale: al fianco dell’Inter anche in Giappone! – CdS

Un ospite speciale ieri ha assistito alla sessione di lavoro dell’Inter in Giappone. Si tratta del Presidente Steven Zhang, che ha raggiunto il gruppo nerazzurro impegnato nella tournée nipponica. Il Corriere dello Sport informa sui dettagli.

SPETTATORE – L’Inter continua a lavorare per prepararsi, oltre che per le amichevoli in programma in queste settimane, anche e soprattutto per la nuova stagione. Alla volta del Giappone è partito anche Steven Zhang, che ha voluto esprimere vicinanza e sostegno alla sua squadra. Come informa il Corriere dello Sport, una volta raggiunto il gruppo di Simone Inzaghi, il Presidente dell’Inter nella giornata di ieri ha assistito all’allenamento sul campo. I nerazzurri, infatti, sono stati impegnati nella sessione di lavoro in vista dell’amichevole di domani contro il PSG.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia