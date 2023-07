Inter, col PSG match da Champions League! Inzaghi? 2 indicazioni

L’Inter martedì sfida il PSG nell’ultima amichevole della tournée in Giappone. Sfida dal sapore di Champions League. Inzaghi cerca altre indicazioni

SAPORE CHAMPIONS LEAGUE − Martedì all’ora di pranzo (italiana) l’Inter scenderà in campo contro il PSG, nella seconda e ultima amichevole della tournée in Giappone. Da Osaka, si passa a Tokyo. E dai petroldollari arabi a quelli qataro-francesi. Dopo l’1-1 contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, adesso tocca ai campioni dell’ultima Ligue 1 con l’ex Milan Skriniar in difesa e Luis Enrique in panchina. Insomma, sarà il vero primo test-match importante per l’Inter. D’altronde contro l’Al-Nassr, era stata vera partita solamente per un tempo: ovvero fin quando sono rimasti in campo i pezzi da novanta della formazione di Luis Castro, come CR7, Brozovic, Fofana, Telles e Talisca. Nella ripresa, gli arabi non hanno praticamente mai oltrepassato il centrocampo. Ora per l’Inter un test dal sapore di Champions League.

INDICAZIONI − Simone Inzaghi è alla ricerca di altre importanti indicazioni. Rispetto all’ultima uscita, il mister piacentino vorrà soprattutto testare due importanti elementi: la tenuta difensiva e l’incisività sottoporta. Nel primo test a Osaka, infatti, il trio difensivo interista – composto in partenza da Bisseck, de Vrij e Bastoni – ha scricchiolato un po’. Evidente la dormita sul gol di Ghareeb, con il neo arrivato Bisseck colpevole nel non leggere il movimento della punta araba. Da rivedere anche l’attacco. Sono stati troppi i gol divorati dall’Inter, sulla falsariga di quanto successo durante i primi mesi del 2023. Dai vari Lautaro Martinez a Correa, passando per Thuram ed Esposito, è mancata cattiveria e cinismo. Inzaghi può e deve aspettarsi di più. Soprattutto dal Toro e dal figlio d’arte. Di fronte ci sarà il vecchio amico/fuggiasco Milan Skriniar, non proprio impeccabile nell’ultima amichevole contro il Cerezo Osaka.