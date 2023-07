D’Ambrosio, c’è l’OK definitivo! Programmate anche le visite mediche – Sky

Danilo D’Ambrosio dopo l’addio all’Inter è stato cercato da ben due squadre di Serie A che lo hanno voluto fortemente. Nella giornata di oggi è arrivato l’OK definitivo da parte del giocatore che ha preferito prendersi del tempo nel fine settimane per dare una risposta definitiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, programmate già le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club.

OK DEFINITIVO – Danilo D’Ambrosio dopo essersi liberato a zero dall’Inter, alla fine ha accettato l’offerta da parte del Monza per quanto riguarda la prossima stagione. Il giocatore era stato corteggiato anche dal Genoa neo-promosso in Serie A, ma alla fine la scelta è ricaduta sui brianzoli. Il calciatore è atteso già in settimana per le visite mediche e firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo in caso di salvezza.