Casadei solo l’ultimo della linea verde Inter che vale oro: oltre 150 milioni – SM

Cesare Casadei è stato ceduto al Chelsea, ma è solo l’ultimo dei giovani prodotti dalle giovanili dell’Inter ceduti per fare plusvalenza e salvare le casse nerazzurre.

GIOVANI D’ORO – Linea verde Inter, ma soprattutto una miniera d’oro “salva-conti” per le casse nerazzurre. Gran merito del responsabile della Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile del Settore Tecnico, Roberto Samaden. Dal 2016-2017 sono ben ventisette i giovani ceduti che hanno creato plusvalenze nelle casse dell’Inter per un ammontare di 160 milioni. Giusto per fare qualche esempio: Cristiano Biraghi passò al Pescara per 5 milioni, Andrea Pinamonti al Frosinone per 4 milioni e poi al Genoa per 19,5 e dopo la recompra è stato prestato con riscatto obbligato a 21. Poi operazioni minori, compreso Ionut Radu pagato dal Genoa 8 milioni. Nicolò Zaniolo, l’affare che più di tutti viene ricordato, alla Roma per 4,2 in cambio di Radja Nainggolan. Federico Dimarco nel 2018 passò al Sion per 4 milioni, Puscas 10 milioni al Reading.