Skriniar, l’Inter rassicura Inzaghi e aumenta la quota cessione: ora 10 in più – SM

Il PSG è pronto a rilanciare con una nuova offerta per Milan Skriniar, ma a campionato iniziato l’Inter non vuole privarsi così facilmente del difensore slovacco. Come sottolineato da Sportmediaset, la dirigenza ha rassicurato Simone Inzaghi alzando ancora di più le richieste per la cessione del giocatore.

PREZZO AUMENTATO – Dopo gli accordi rassicuranti presi con mister Simone Inzaghi, dirigenza e proprietà hanno alzato ancora di più la quota per un’eventuale partenza del difensore slovacco a campionato già iniziato e senza un’alternativa valida: 70 milioni non sono più sufficienti, i nerazzurri ora chiedono 80 milioni. La nuova offerta del Paris Saint-Germain sarà di circa 65 milioni + 5 di bonus, poco rispetto l’offerta irrinunciabile che potrebbe far cambiare idea – adesso – al presidente Steven Zhang. Le cessioni di Andrea Pinamonti e Cesare Casadei hanno convinto momentaneamente il presidente nerazzurro a rinviare al prossimo giugno i sacrifici per arrivare a un saldo attivo di 60.