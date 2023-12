Carboni, altro che Colpani! Si apre un nuovo scenario all’Inter – TS

In Monza-Juventus Carboni accende su di sé i riflettori, catturando l’attenzione dell’Inter. Dopo l’idea Colpani, il ritorno del 18enne di proprietà potrebbe essere la nuova suggestione secondo TuttoSport.

RIFLETTORI – Da mesi il nome di Andrea Colpani viene accostato all’Inter, che in Monza-Juventus lo osservava con attenzione proprio in ottica mercato. In quell’occasione, però, a stupire dirigenza e scout nerazzurri, secondo TuttoSport, è stato un altro calciatore che si è reso protagonista della sfida. Si tratta di Valentin Carboni, in prestito dall’Inter al Monza. Con soli 14 minuti in campo è riuscito a distinguersi con un gol chiave contro la Juventus.

POSSIBILITÀ – A quanto pare, dunque, l’Inter il colpo potrebbe avercelo addirittura in casa. Il centrocampista diciottenne conta solo 100′ quest’anno con la maglia del Monza, tanto che fino a poche settimane fa si pensava a un addio ai brianzoli già a gennaio. Il vento, però, sembra stia cambiando, con una crescita evidente del giovane calciatore e la sua evidente volontà di mettersi in gioco e migliorare. Proprio in quest’ottica, l’Inter non può che tenere sotto controllo la crescita di Carboni e, perché no, pensare a un suo ritorno in nerazzurro già dalla prossima stagione.

Fonte: TuttoSport – Simone Togns