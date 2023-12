FOTO − Carboni dopo il primo gol in Serie A: «Continua, continua»

Valentin Carboni ieri ha raccolto la sua prima gioia in Serie A, grazie al gol del momentaneo pari in Monza-Juventus. Il prestito Inter non demorde.

DETERMINATO − Valentin Carboni ieri ha brillato in Monza-Juventus. Devastante il suo impatto sulla partita, con tanto di gran gol del momentaneo pareggio. Nel finale, però, Gatti ha trovato il gol vittoria per la formazione di Allegri. Carboni, arrivato in estate in prestito dall’Inter, ha pubblicato su Instagram un bel post motivazionale:

Un crack.