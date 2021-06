Calhanoglu ha fatto una scelta di carriera, accettando la proposta dell’Inter anziché quella del Milan. Come dettagliato da Luca Marchetti – giornalista di ‘Sky Sport’ – nel corso di “Sport 24 Calciomercato” su Sky Sport 24, le due offerte economiche erano molto simili. Cambiano i dettagli

CONTRATTI OFFERTI – A differenza del Milan (vedi articolo), l’Inter ha ritenuto opportuno offrire un triennale ad Hakan Calhanoglu da 5 milioni di euro all’anno più bonus, per un totale di 6. Un milione in più del Milan, che al centrocampista turco aveva offerto un quadriennale da 4 milioni più 1 bonus. Questa la principale differenza tra le due proposte. Di fatti, Calhanoglu accetta una proposta complessivamente inferiore a livello economico (15 contro 16 milioni di parte fissa, 18 contro 20 aggiungendo i bonus). Cambia la durata del contratto, fino al 30 giugno 2024 anziché 2025. Non dovendo trattare con il Milan, l’operazione per l’Inter è virtualmente conclusa, come confermato dallo stesso Calhanoglu (vedi dichiarazioni).