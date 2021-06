Rivas continuerà la sua carriera lontano da Milano, da dove manca con continuità da quattro anni. Alfredo Pedullà – giornalista di Sportitalia – conferma che è stato trovato l’accordo con la Reggina per il riscatto del suo cartellino

RISCATTO DEFINITO – L’Inter ha trovato l’accordo con la Reggina per il futuro di Rigoberto Rivas, che quindi resterà in Calabria. Il classe ’98 honduregno, in prestito a Reggio Calabria dall’estate 2019 (in Serie C, poi rinnovato nel 2020 in Serie B), si trasferirà a titolo definitivo. La Reggina farà valere il diritto di riscatto, mentre l’Inter rinuncia alla sua opzione di contro-riscatto per il centrocampista offensivo 22enne (compirà 23 anni il 31 luglio, ndr). Non si conoscono ancora le cifre dell’operazione. Dopo ben quattro stagioni in prestito, Rivas era arrivato all’ultimo anno di contratto con l’Inter, in scadenza il 30 giugno 2022. Pertanto, la sua situazione andava risolta per ovvi motivi in questa finestra di mercato. Si aspetta solo l’annuncio ufficiale da parte delle due società, che mercoledì formalizzeranno l’operazione. Il futuro di Rivas sarà ancora in Serie B, alla Reggina.