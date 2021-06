Burdisso, l’ex Inter pronto a tornare in Italia: ruolo e club

Burdisso torna in Italia. L’ex difensore dell’Inter ora dirigente è pronto infatti a tornare in Europa nella nuova veste dopo l’esperienza al Boca Juniors. Per lui si profila il ruolo di collaboratore di Daniele Pradè

RITORNO – Nicolas Burdisso sarà uno dei collaboratori del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. L’ex difensore dell’Inter – dopo la firma che ormai sembra imminente – si occuperà dell’area scouting del club viola pronto a rilanciarsi dopo le difficoltà delle ultime stagioni.