Serie A, proroga per riforma del campionato: si punta al 2022-23

Nel Consiglio Federale della FIGC svoltosi oggi – con la presenza dell’Amministratore Delegato dell’Inter Beppe Marotta – si è parlato anche e soprattutto della riforma dei campionati, tra cui quello Primavera e quello della Serie A.

RIFORME – I campionati italiani, dalla Primavera alla Serie A, vanno verso delle riforme necessarie. Se ne è discusso proprio oggi nel Consiglio Federale della FIGC, come riportato nella nota rilasciata al termine: “Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11.30 con i consiglieri: Dal Pino e Marotta per la Lega di A. Il Consiglio ha approvato la riforma dei Campionati Primavera con immediata trasformazione del format del Primavera 1 che passa da 16 a 18 squadre con 2 retrocessioni e 4 promozioni dal Primavera 2. Su proposta del Presidente Gravina, il Consiglio ha approvato una proroga fino al 31 luglio (in luogo del 30 giugno) per la discussione e l’approvazione della riforma dei campionati, così da farla entrare a regime, eventualmente, dalla stagione sportiva 2022/23″.