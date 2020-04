Bucchioni: “Fossi Tonali andrei all’Inter. Serie A? Campionato falsato”

Con il campionato fermo da un mese, si rinforzano le voci di calciomercato. Enzo Bucchioni consiglia apertamente a Tonali di accasarsi all’Inter. E, ai microfoni di “Radio Sportiva, commenta l’attuale situazione della Serie A, irrimediabilmente alterata dall’emergenza in corso.

CENTROCAMPO TOSTO – Il nome di Sandro Tonali è da tempo scritto nel taccuino di Giuseppe Marotta. L’amministratore delegato dell’Inter ha già avviato una schermaglia fredda con la Juventus, altro club fortemente interessato al faro del centrocampo del Brescia. Secondo il giornalista Enzo Bucchioni, la scelta del mediano classe 2000 dovrebbe essere netta: «Fossi in lui andrei molto volentieri all’Inter. Con Niccolò Barella costruirebbe un ottimo centrocampo».

CAMPIONATO ALTERATO – Bucchioni commenta poi l’emergenza sanitaria in corso, che ha obbligato anche il calcio italiano allo stop. Il giornalista non sposa una soluzione affrettata di ripresa della Serie A: la priorità è la situazione sanitaria, il calcio e il suo lato economico dovrebbero passare in secondo piano. Ecco le sue parole: «Si sta cercando di ripartire come in tutte le attività, ma è complicato e le difficoltà sono tantissime. Capisco il punto di vista economico di Gravina, ma dobbiamo affidarci ai sanitari. Ci sono problematiche tecniche, di opportunità e morali, ma prima di tutto sanitarie, dato che non sappiamo ancora come si trasmetta questo virus. Dopo due mesi di stop che il Campionato sia falsato è evidente. Non è lo scudetto della regolarità ma della convenienza. Se il calcio non va incontro al sentimento popolare e ai tifosi fa un errore colossale perché perderà di appeal. Non si può guardare solo al lato economico».