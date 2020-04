Renzi: “Chiesa all’Inter una fake news. Il calcio puÃ² e deve ripartire”

Renzi: “Chiesa all’Inter una fake news. Il calcio può e deve ripartire”

Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio e noto tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno Toscana della necessità di far ripartire il calcio e della notizia di Federico Chiesa all’Inter.

NOTIZIA FALSA – Matteo Renzi ha voluto ribadire ancora una volta che il suo annuncio di un trasferimento di Federico Chiesa in nerazzurro altro non era che una notizia falsa, fatta erroneamente girare. L’ex Presidente del Consiglio lo ha specificato con queste parole: «Quella di Chiesa all’Inter è una fake news. Stavo facendo una diretta su “Instagram” con Enrico Mentana e mentre parlavamo un tifoso ha scritto per annunciare lui e Messi in nerazzurro. Io a quel punto gli ho risposto che non c’era verso. Il giorno dopo alcune testate hanno scritto che io annunciavo il suo trasferimento all’Inter. Ho chiamato anche Joe Barone perché Commisso era caduto in questa fake news e l’aveva commentata».

RIPRESA – Renzi ha anche poi sottolineato l’importanza di far ripartire il campionato di calcio. I discorsi continuano, per assicurarsi che, anche se si dovesse riprendere a giocare, lo si possa fare in completa sicurezza per tutti: «Anche se Atalanta-Valencia ha diffuso il contagio, il calcio può e deve ripartire, è assurdo anche solo pensare di non chiudere il campionato».