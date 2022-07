Bremer-Inter, contatto tra l’agente e il Torino: c’è fretta! Carta Casadei − SI

L’Inter e Bremer hanno fretta di instaurare definitivamente il loro matrimonio. Nelle scorse ore è avvenuto un contatto telefonico tra l’agente del brasiliano e il Torino. Occhio alla carta Casadei

TELEFONATA − In collegamento su Sportitalia mercato, Alfredo Pedullà si è espresso su Bremer: «Ora l‘Inter sembra avere un po’fretta per andare a concludere l’operazione in entrata di Gleison Bremer. Il Torino vorrebbe inserire Cesare Casadei. Possibile passaggio a titolo definitivo con un diritto di recompra. Bremer è stato bloccato dall’Inter. Ieri è avvenuto un contatto tra l’agente Busardò e i dirigenti Torino per abbassare le pretese di Cairo. Il brasiliano ha voglia di aggregarsi all’Inter».