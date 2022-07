Agoumé, probabile nuovo saluto all’Inter: la trattativa procede – Sky

Agoumé può continuare la sua carriera in Serie A, dopo aver giocato la scorsa stagione in prestito al Brest (da gennaio con Satriano). Di Marzio conclude Calciomercato – L’Originale su Sky Sport inserendo anche il suo nome fra le possibili operazioni in chiusura.

RICHIESTO – C’è sempre la Cremonese fra le opzioni per Lucien Agoumé. Il centrocampista francese classe 2002, titolare nell’Inter sabato contro la Milanese, è richiesto dai grigiorossi per il loro ritorno in Serie A dopo ventisei anni. La trattativa sta andando avanti, fa sapere Gianluca Di Marzio in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. Per Agoumé si prospetta quindi una nuova cessione in tempi brevi.