Bucciantini: «Il PSG prende Skriniar? In Italia si rinuncia ai difensori»

CAMBIO DI ROTTA – Milan Skriniar può lasciare l’Inter, così come Matthijs de Ligt la Juventus. Per Marco Bucciantini è un’indicazione: «Credo che tutto quello che sta succedendo vada nel solco della frase un po’ fatta “la miglior difesa è l’attacco”. Mi sembra che la volontà semmai sia rinunciare a un grande difensore per creare un po’ di economia da investire altrove. Forse il PSG, al quale è venuto il dubbio di aver perso una Champions League per essere stato facilone a lasciar andare Thiago Silva, allora va a prendere Skriniar. Ma in Italia ci sono le grandi squadre che hanno deciso di rinunciare al miglior difensore, prendendone uno forte e una valanga di soldi per comprare altrove».