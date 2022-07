Prima Pagina IN Edicola: Bremer stallo Inter, c’è la Juventus. Dybala-Roma

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Lo sfogo di Mourinho: «»Sono frustrato». Dybala con Zaniolo, che ora vuole restare, per ritrovare il sorriso. TUTTOSPORT De Ligt-Bayern ci siamo quasi e Bremer freme. Vertice risolutivo con Salihamidžic, DS dei campioni di Germania per l’olandese. Prima della cessione, però, la Juve vuole i sostituti: rotta su Koulibaly e Bremer. Stallo con l’Inter per il brasiliano. Cairo continua a chiedere 40 milioni.