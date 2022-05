Bremer avvistato a Como e non con una figura qualsiasi: indizio Inter?

Bremer salterà le ultime due gare di campionato contro Verona e Roma per presunti problemi fisici. Intanto, il giocatore è stato avvistato a Como insieme ad un immobiliarista. Il difensore è da tempo in ottica Inter

INDIZIO − Gleison Bremer è da tempo finito nel mirino dell’Inter. Il difensore brasiliano è uno dei migliori del suo ruolo in Italia e il club nerazzurro vorrebbe portarlo a Milano magari per il post de Vrij. Inoltre, anche il presidente Urbano Cairo si è espresso oggi in merito alla situazione del giocatore (vedi articolo). Intanto, Bremer salterà le ultime due partite di campionato contro Verona e Roma per problemi fisici. A detta del giornalista Fabrizio Biasin, che ha scritto un post su Twitter, Bremer è stato avvistato oggi a pranzo a Como insieme ad un noto immobiliarista lariano. Si può ricondurre il tutto ad un indizio di mercato in chiave Inter? A fine stagione tutto sarà più chiaro.