Cagliari-Inter, Inzaghi pronto a 3 cambi. Intanto un giocatore verso il forfait

Cagliari-Inter si avvicina, manca solamente un giorno al match della Sardegna Arena. Inzaghi prepara tre cambi rispetto al match contro la Juventus. Le ultime poi su Vecino

ULTIME − Vigilia di Cagliari-Inter, match valido per la trentasettesima giornata di campionato. Il tecnico dei sardi Agostini ha risposto intanto a qualche domanda posta da Inter-News (vedi articolo). Quanto al fronte nerazzurro, Inzaghi dovrebbe cambiare tre uomini rispetto al match contro la Juventus: uno per reparto. Bastoni prenderà il posto di Dimarco in difesa; mentre Dumfries e Correa sono favoriti su Darmian e Dzeko. Intanto, come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, Vecino – già out contro la Juventus – ha lasciato in anticipo Appiano Gentile e probabilmente non partirà per Cagliari.