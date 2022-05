Cairo: «Bremer, molti club ronzano su di lui. 35 mln? Non siamo prosaici»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato anche del futuro di Gleison Bremer, difensore del club granata nel mirino dell’Inter.

FUTURO – Queste le parole da parte di Urbano Cairo, presidente del Torino, anche su Gleison Bremer, difensore brasiliano nel mirino dell’Inter, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Ci sono molte squadre che stanno ronzando intorno a Bremer, in particolare e anche a tanti anche. Noi dobbiamo fare in modo che, essendo reduci anche da annate complicate anche dal punto di vista economico, dobbiamo un pochino sistemare le cose, però chiaramente mantenere la forza della squadra, possibilmente rafforzarla con innesti di qualità, giovani… un mix».

VALUTAZIONE – Cairo sulla valutazione di Bremer. «Se bastano 35 milioni? Ma cosa vuoi, che mi metta a trattare con te? (ridendo e rivolgendosi a Fabio Caressa, ndr). Non parliamo di queste cose adesso. Non siamo così prosaici».