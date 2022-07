Braida osservatore in Lugano-Inter, un obiettivo per la Cremonese – SM

Ieri l’Inter è scesa in campo per la prima amichevole stagionale contro il Lugano. In campo un obiettivo della Cremonese, con Braida osservatore speciale sugli spalti.

UN OBIETTIVO – Nel corso di Lugano-Inter secondo quanto riportato da Sportmediaset, anche Ariedo Braida era presente e ha assistito alla partita, in particolare per visionare Lucien Agoumé. Il giovane centrocampista francese è stato schierato titolare da Simone Inzaghi in coppia con Kristjan Asllani, e ha mostrato gran parte delle sue ottime qualità di regista davanti la difesa. Nei prossimi giorni passi in avanti per lui.

Fonte: Sportmediaset