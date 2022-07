Lugano-Inter, prime prove di una nuova impostazione per Handanovic

Lugano-Inter ha visto Handanovic partire tra i titolari. Nel suo periodo in campo il capitano ha mostrato uno stile di gioco diverso dal solito.

DIFFERENZA DI STILE – Un piccolo dettaglio di Lugano-Inter riguarda Samir Handanovic. Il portiere e capitano nerazzurro ha giocato solo il primo tempo, producendosi in alcune buone parate. Ma soprattutto ha mostrato dei movimenti in impostazione lievemente differenti rispetto a quelli a cui abituato negli ultimi anni. Un fatto sicuramente non casuale né estemporaneo.

IMPOSTAZIONE ALTA – Handanovic è uno dei migliori portieri in Serie A nell’impostazione. Ma il suo stile è sempre stato inserito in un canone preciso: da dentro l’area, con i compagni bassi, con passaggi a corto raggio possibilmente orizzontali. Col Lugano invece il capitano si è trovato alcune volte a impostare più alto, persino fuori area. Proponendosi anche in linea coi difensori e cercando soluzioni verticali verso le punte, col lancio lungo. Una novità che indica un approccio diverso voluto da Inzaghi.