Biasin: «Marotta incontra Zhang e poi il Torino per Bremer! Vi spiego»

Fabrizio Biasin ha aggiornato riguardo la situazione legata al futuro di Gleison Bremer (visto l’inserimento della Juventus), con Beppe Marotta che a breve incontrerà il presidente Steven Zhang prima del summit con il Torino.

INCONTRO – Fabrizio Biasin spiega la situazione legata al futuro del difensore brasiliano: «Tra breve l’incontro tra Steven Zhang e Beppe Marotta in sede per fare il punto riguardo la questione legata a Gleison Bremer. L’appuntamento tra i dirigenti dell’Inter e quelli del Torino, invece è previsto attorno alle 18. In caso di mancato accordo, strada spianata per la Juventus».