Zhang arrivato ora in sede Inter: il punto sul mercato con Marotta

Steven Zhang è rientrato da poco a Milano anticipando le vacanze per discutere di mercato con Beppe Marotta e in particolare la trattativa per Gleison Bremer.

INCONTRO ADESSO – Steven Zhang anticipa il rientro a Milano per incontrare Beppe Marotta e la dirigenza dell’Inter direttamente in sede. Il presidente nerazzurro vuole chiarire alcuni aspetti legati al mercato e fare il punto soprattutto sulla trattativa legata a Gleison Bremer. L’Amministratore Delegato dell’Inter nel pomeriggio poi incontrerà proprio la dirigenza del Torino per provare l’affondo definitivo a al difensore brasiliano ed evitare l’assalto totale della Juventus.