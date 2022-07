Dybala, niente Inter. Pardo: «Mourinho decisivo, a lui non dici no!»

Pierluigi Pardo sulle frequenze di Tutti Convocati ha detto la sua riguardo la scelta di Paulo Dybala di andare alla Roma. Il calciatore argentino era seguito da tempo dall’Inter che però doveva liberare due posti in attacco, ma secondo il giornalista il motivo che ha influito è un altro.

IL MOTIVO – Paulo Dybala non poteva più aspettare l’Inter (che doveva ancora liberare due posti in attacco), ma secondo il giornalista Pierluigi Pardo il motivo è un altro e riguarda il tecnico giallorosso: «Capolavoro della Roma ma soprattutto di José Mourinho, perché sono convinto che tutto è partito da quella famosa telefonata del tecnico portoghese a Paulo Dybala. A Mourinho non puoi dire di no».